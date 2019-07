Tijdens een persmoment in het Witte Huis heeft first lady Melania Trump zich uitgesproken over ASAP Rocky. De rapper, die twee weken geleden gearresteerd werd in Zweden en daar sindsdien vastzit, zal volgens Trump snel terugkeren naar huis.

"Buitenlandse Zaken is er op dit moment druk mee bezig en hij komt snel weer naar huis", aldus de first lady.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf zijn woord aan zijn vrouw, nadat hij vanuit de Afro-Amerikaanse gemeenschap meermaals werd gebeld over het lot van ASAP Rocky. Volgens de president kende hij de rapper niet, maar wist zijn vrouw wel wie de artiest was en was zij degene die hem op de zaak wees.

De president liet later op Twitter weten ook een telefoontje van rapper Kanye West te hebben gekregen.

Eerder op vrijdag werd bekend dat de Zweedse aanklager een verzoek heeft ingediend om ASAP Rocky langer in voorarrest te houden. De rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, wordt momenteel vastgehouden in Zweden nadat er beelden opdoken waarin te zien is hoe hij een man slaat en schopt.

Rapper werd lastigvallen door twee jongens

De dertigjarige Mayers trad op in Stockholm en werd daarna samen met zijn entourage op straat lastiggevallen door twee jongens. De artiest deelde daar zelf beelden van op Instagram. Daarop is te zien hoe een van de jongens zijn eigen koptelefoon pakt en die net buiten beeld kapot slaat, volgens Mayers op het hoofd van de beveiliger.

Op beelden die later door andere mensen werden gedeeld, is te zien hoe de rapper de jongen vastpakte, op de grond smeet en samen met zijn entourage op de jongen intrapte en -sloeg.

Twee andere mannen die op de beelden te zien zijn, worden ook nog steeds vastgehouden in Zweden. Meerdere bekende artiesten hebben zich uitgesproken over de zaak en hopen op vrijlating van ASAP Rocky.