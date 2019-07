Richard Groenendijk is vrijdag getrouwd met zijn vriend Marko. De twee gaven elkaar het jawoord in het bijzijn van vrienden en familie.

"Vandaag, in het bijzijn van een aantal lieve vrienden en familie, hebben Marko en ik 'ja' tegen elkaar gezegd", schrijft Groenendijk op Instagram bij een foto van hemzelf en Marko die elkaars hand vasthouden in het bijzijn van de trouwambtenaar.

"Het was een hele mooie dag, met een kleine groep vrienden en familie. Het was heel erg bijzonder", laat de cabaretier aan RTL Boulevard weten.

"We zijn nu acht jaar samen en we zijn sowieso trots dat we mogen trouwen in Nederland. Ik ben hartstikke gelukkig, want ik ben met de leukste man ter wereld."

Groenendijk vertelt dat hij vorig jaar op één knie is gegaan voor Marko. "Dus het werd ook weleens tijd."