Willem-Alexander, Máxima en hun drie dochters Amalia (15), Alexia (14) en Ariane (12) hebben vrijdagmiddag voor de pers geposeerd voor hun jaarlijkse zomerfotoshoot. Zij deden dit voor het eerst bij Huis ten Bosch, waar zij in februari naartoe verhuisden.

Jaarlijks worden er twee momenten georganiseerd waarop de pers foto's van het gezin kan maken: in de zomer bij hun huis en in de winter tijdens hun vakantie in het Oostenrijkse Lech.

Prinses Ariana had vrijdag tevens haar laatste dag op de basisschool. Na de zomervakantie gaat zij, net als haar twee zussen, naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.

Tijdens hun vakantie wil het gezin "vooral genieten van elkaar", geeft de koning te kennen volgens RTL Nieuws. "Samen zijn en even wat rust."

"Ik kijk er ook naar uit om diepere gesprekken te hebben met onze dochters", vertelt Máxima. "Wat willen ze in het leven en zijn ze gelukkig? Dat is het mooie van vakantie, om daar tijd voor te nemen. Soms is het vlug, vlug, vlug en kom je nauwelijks tot echt goede gesprekken."

Het koninklijk gezin op een rij: Willem-Alexander, Amalia, Máxima, Alexia en Ariane. (Foto: Bruno Press)

Willem-Alexander en Máxima, die deze week nog in New York waren, poseren voor de fotograaf. (Foto: Bruno Press)

Het gezin zittend in de tuin van Huis ten Bosch. (Foto: Bruno Press)

Het gezin tussen het maken van de foto's door. (Foto: Bruno Press)

De drie zusjes poseren gezamenlijk tijdens het jaarlijkse fotomoment. (Foto: Bruno Press)

Koning Willem-Alexander met zijn echtgenote Máxima en drie dochters. (Foto: Bruno Press)

De foto die Willem-Alexander vrijdag maakte op de laatste schooldag van zijn dochter Ariane. (Foto: Instagram/koninklijkhuis)