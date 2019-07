Yentl Schieman en Christine de Boer, beter bekend als het cabaretduo Yentl en de Boer, verwachten allebei hun eerste kindje. De twee laten vrijdag weten dat ze op ongeveer dezelfde datum uitgerekend zijn.

"We kunnen het zelf nog amper geloven, maar... We zijn een nieuw duo aan het maken", schrijven de cabaretières op Instagram. "Superkrankzinnig morphgebeuren dat we, zonder iets af te spreken, DRIE DAGEN na elkaar uitgerekend zijn."

Het duo laat weten dat hun komende tour vanwege hun zwangerschap uitgesteld is. "De geplande tournee van Lacrimosa wordt een jaar opgeschoven. Iedereen die al een kaartje heeft gekocht, wordt deze zomer, of anders uiterlijk in september, benaderd door het theater met een nieuwe datum."

Schieman (33) heeft een relatie met acteur Yannick van de Velde (29), die bekend is van onder meer Rundfunk. De Boer (36) is samen met Feuten-acteur Jurjen van Loon (35).

Yentl en de Boer wonnen eerder de Annie M.G. Schmidtprijs voor hun lied Ik heb een man gekend en werden ook dit jaar genomineerd voor die prijs. Ze maakten tot dusver drie albums en drie theatertours.