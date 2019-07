De familie Meiland kan inmiddels niet anders dan mensen weren van het landgoed bij het kasteel waarin ze een bed and breakfast hebben. Er komen zo veel ongenode gasten langs dat het niet meer te combineren is.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Martien Meiland, die met zijn familie te zien is in de SBS-realityserie Chateau Meiland, dat mensen langskomen om hen even te ontmoeten, een kop koffie met hen te drinken, of gewoon om het kasteel te bekijken.

"Maar daar hebben wij het veel te druk voor. We zijn een bed and breakfast, geen café. Eerst vonden we het goed, maar nu niet meer. Als ik zeg 'ik ga toch ook niet zomaar bij u in de achtertuin zitten', begrijpen mensen het wel", aldus Meiland, die bekend werd door zijn deelname aan Ik Vertrek.

Inmiddels heeft de familie bij de oprit bordjes opgehangen waarop staat dat alleen gasten van de bed and breakfast het landgoed mogen betreden. "Het lijkt te werken, sindsdien hebben we geen ongenode gasten meer gehad."