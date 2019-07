Radio-dj Mattie Valk heeft sinds kort een nieuwe geliefde. De 34-jarige Valk is sinds enige tijd samen met Jamy, die hij al langer kende.

"We kennen elkaar al een hele tijd, maar pas sinds kort is de vonk overgeslagen. Ik ben hartstikke gelukkig", aldus Valk in gesprek met De Telegraaf.

De radio-dj kwam in 2016 regelmatig in het nieuws nadat bleek dat zijn toenmalige vriendin geen kinderen van hem had gekregen, maar van iemand anders. Valk vertelde destijds emotioneel op de radio dat hij niet de vader van de pasgeboren tweeling bleek.

Nu is Valk weer gelukkig in de liefde, maar hij wil verder geen details over zijn nieuwe vriendin delen. "Ze laat me onwijs lachen en ik vind haar ontzettend knap. Ze kan me ook als geen ander op mijn plek zetten als ik weer eens chaotisch ben. Ze geeft me regelmaat. Want dat is iets wat ik van nature niet zo heb."