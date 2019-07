Realityster Amanda Balk is weer terug bij haar ex Stavros T., zo laat ze weten via een bericht op haar eigen Instagram-account.

"Mensen die samen horen te zijn, vinden hun weg terug", schrijft de 31-jarige realitypersoonlijkheid bij een foto waarop ze haar geliefde omhelst.

In januari liet Balk nog weten te gaan scheiden, nadat de 44-jarige T. gedeeltelijk had bekend betrokken te zijn geweest bij wietkwekerijen in drie Wassenaarse villa's. De hennepplantages waren aangetroffen in huizen die met zijn naam waren gehuurd.

Balk werd zelf ook aangemerkt als verdachte. Via haar advocaat liet ze weten onschuldig te zijn. Op 3 mei werd besloten de voorlopige hechtenis van T. te schorsen, onder de voorwaarde dat hij onder elektronisch toezicht zou komen te staan en zich aan de meldplicht bij de reclassering zou houden.

"Het vertrouwen is kapot en valt helaas niet te repareren", liet Balk in januari via Instagram weten. "Daarom kondig ik hierbij aan dat ik weer terug zal gaan naar mijn meisjesnaam Balk en niet langer getrouwd door het leven zal gaan. Ik vraag om jullie begrip in deze moeilijke tijd."