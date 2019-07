Gaby Blaaser zit achter voetballers aan, Carice van Houten meldt zichzelf aan voor nominatie en Beyoncé negeert Olcay Gulsen. Een overzicht van het entertainmentnieuws van deze week.

Na rollen in Onderweg naar morgen, SpangaS en Goede Tijden Slechte Tijden speelt Gaby Blaaser nu de rol van haar leven: die van influencer en mogelijke voetbalvrouw. De voormalig actrice verdient tegenwoordig haar geld met het delen van foto's op Instagram en krijgt veel aandacht van mannen vanwege haar verleidelijke foto's. Maar als we de bladen mogen geloven, zou ze de liefde toch ergens anders zoeken.

Gaby doet op tal van feestjes namelijk keihard haar best om een voetballer aan de haak te slaan. Story schreef enkele weken geleden al hoe de influencer, die zichzelf niet 33 jaar noemt, maar 26+7 jaar, samen met Jasper Cillessen te zien was op een feestje.

In een beachclub op Curaçao zou Gaby al haar charmes in de strijd hebben gegooid en de tent uiteindelijk met de voetballer hebben verlaten. Aan Shownieuws liet ze later weten hem inderdaad te kennen, maar liet ze onbeantwoord of er ook romantische gevoelens in het spel waren.

Deze week gooit Story er nog een schepje bovenop. Eerder werd Gaby ook al gelinkt aan Rodney Sneijder, de broer van Wesley Sneijder, en nu denkt het roddelblad te weten dat het eigenlijk anders zit. Rodney zou namelijk slechts als bliksemafleider hebben gefungeerd. Iedereen had het over Rodney, maar eigenlijk was het Wesley waarmee Gaby ervandoor ging.

"Wesley en Gaby zijn nogal innig op het terras van restaurant The Harbour Club in Vinkeveen gezien", aldus een bron tegen het blad. De twee zouden zich in een hoekje hebben verstopt, maar twee bekende Nederlanders van dit kaliber vallen natuurlijk op.

Hoewel Gaby niet in detail wilde treden over haar avond met Jasper, is ze over haar tête-à-tête met Wesley wél heel duidelijk: ze heeft nooit met hem gezoend op het terras van de club. "Daar zou ik ook niet over liegen."

Je kan het maar beter zelf doen

Je kent het wel: je vraagt een collega, vriend of familielid iets voor je te doen, om er even later achter te komen dat je het beter zelf had kunnen doen. Dan was het tenminste in één keer goed geweest.

Carice van Houten kan daarover mee praten. De actrice ontdekte deze week dat het soms beter is het heft in eigen handen te nemen, in plaats van te wachten totdat andere mensen het voor je gaan doen. De Nederlandse actrice sleepte haar eerste Emmy-nominatie binnen en nu blijkt dat ze dat helemaal aan zichzelf te danken heeft.

Carice is al flink wat seizoenen te zien in Game of Thrones, maar nu de serie erop zit, is het de laatste kans om nog een prijs in de wacht te slepen met haar personage Melisandre. HBO koos ervoor de actrice niet te nomineren, maar gelukkig is er nog altijd de mogelijkheid jezelf aan te melden en dat is precies wat zij deed.

Ook collega's Gwendoline Christie en Alfie Allen, die Carice kent van de set van Game of Thrones, deden het op die manier en wisten een nominatie binnen te slepen. Zo blijkt maar weer: als je moet gaan wachten op anderen, komt het er misschien nooit, terwijl je het wel degelijk verdient.

Het team achter Carice betaalde 225 dollar (zo'n 200 euro) om haar aan te melden. The Hollywood Reporter wist ons te vertellen dat mensen dat regelmatig doen, maar het gebeurt niet vaak dat het daadwerkelijk een nominatie oplevert.

Hier houdt het 'heft in eigen handen nemen' niet op voor Carice. Samen met goede vriendin Halina Reijn heeft ze ook een eigen productiebedrijf opgezet en kan ze nu dus ook in haar eigen werk voorzien. Dat is nog eens girlpower.

Hoe beroemd ben je nou echt?

Over straat lopen zonder herkend te worden is er voor de gemiddelde BN'er niet bij. Op iedere hoek is er wel een paparazzo, iemand die een handtekening wil, of iemand die je echt even wil vertellen hoe leuk je was in die en die film.

Dat 'onze' beroemdheden lang niet overal last hebben van hun bekendheid is een gegeven. Niet voor niets hebben veel BN'ers huisjes in het buitenland om er echt even helemaal uit te zijn en niet nog eens in de supermarktrij op een selfie te moeten.

Deze week bleek twee keer hoe beroemd 'onze' BN'ers nou echt zijn: koning Willem-Alexander en koningin Máxima konden zonder enig probleem gezellig een middag winkelen in New York en Olcay Gulsen had de grootste moeite met het benaderen van andere beroemdheden tijdens de internationale première van The Lion King.

Hoewel er wel foto's online verschenen van het Nederlands koningspaar, kon Máxima bij de Sephora rustig navraag doen over verschillende haarproducten en heeft Willem-Alexander flink ingeslagen bij de GAP.

Voor Olcay pakte het minder positief uit: zij ging met lege handen naar huis. De presentatrice werd door RTL Boulevard naar de première gestuurd en hoopte op een onderonsje met Meghan Markle, of een gezellige babbel met Beyoncé, maar kwam met niks terug.

Seth Rogen kwam nog even voor de camera staan bij Olcay, maar toen zij hem vroeg hoe het was om samen te zingen met Beyoncé was de acteur snel klaar: hij had helemaal niet samen gezongen met Beyoncé.