Bradley Cooper en Irina Shayk, die vorige maand aankondigden uit elkaar te gaan, hebben besloten om de voogdij over hun dochter Lea gelijkwaardig te delen. Ook zou het koppel bij elkaar in de buurt gaan wonen.

Volgens TMZ zal het tweejarige meisje de helft van de tijd bij haar vader en de andere helft bij haar moeder doorbrengen. Dat zou volgens de entertainmentsite niet elke maand hetzelfde zijn, omdat de acteur en het model wisselende werkschema's hebben.

Bronnen rondom het voormalige koppel melden dat zij de voogdij niet schriftelijk hebben vastgelegd en dat ze alleen een mondelinge overeenkomst hebben, omdat ze wat ouderschap betreft op één lijn zitten.

Zowel Cooper (44) als Shayk (33) gaat in New York wonen. Ze zijn eigenaar van twee huizen, een in Los Angeles en een in New York. De acteur en het model hadden vier jaar lang een relatie. Ze zijn niet getrouwd.