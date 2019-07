Sylvie Meis is zoenend op de foto gezet met haar mogelijke nieuwe geliefde. De 41-jarige presentatrice vormt volgens diverse Duitse media nu een koppel met kunstenaar Niclas Costello (40).

Op de foto's die in handen zijn van het Duitse RTL is Meis zoenend met de kunstenaar in zee te zien. De presentatrice heeft nog niet bevestigd dat ze een relatie heeft met Costello. De twee zouden elkaar ontmoet hebben tijdens de bruiloft van een goede vriendin.

Meis werkt al jaren veel in Duitsland, ook voor het Duitse RTL. Hoewel haar werkgever de foto's publiceert, heeft de zender geen reactie van de presentatrice.

Meis maakte in april bekend dat haar relatie met Bart Willemsen na ongeveer een half jaar voorbij was. Even daarna zei ze al dat ze op zoek was naar een serieuze relatie. "Ik ben niet op zoek naar de beste man voor nu, ik ben op zoek naar de beste man voor mij altijd."