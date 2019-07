De band tussen Gordon (51) en zijn broer Johnny is sterker geworden na het overlijden van hun zus Lydia. De twee waren langere tijd gebrouilleerd.

"Nog niet heel lang geleden hebben we mijn zus begraven. Pijnlijke momenten", vertelt Gordon, die voluit Gordon Heuckeroth heet, in gesprek met Amsterdam XXXL.

"Hoe stom ook misschien, maar het contact met mijn broer is sindsdien eigenlijk sterker dan ooit. Zo is de familie samengebracht zonder dat mijn zus dat weet. De momenten met mijn broer weet ik nu beter te koesteren. We kunnen zo hard samen lachen."

Ook vertelt Gordon in het gesprek dat hij zijn huis in Blaricum wil verkopen. "Dat hebben we nu wel gehad. Ik heb het niet nodig, ik heb er geen tijd voor. Dan is de keuze snel gemaakt. Amsterdam natuurlijk. Het huis in Kaapstad blijft ook."

Zus en broer van Gordon dreigden naar rechter te stappen

Zijn zus overleed afgelopen februari op 61-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Ze kwam vorig jaar in het nieuws omdat de derde druk van de biografie van Gordon volgens haar moest worden aangepast. Het ging om een passage waarin Gordon het vermoeden uitspreekt dat het hele gezin slachtoffer is geweest van seksueel misbruik.

Lydia dreigde vervolgens om samen met haar broer Johnny naar de rechter te stappen om een rectificatie te eisen. De derde druk van het boek werd uiteindelijk aangepast zonder dat er een rechter aan te pas hoefde te komen.