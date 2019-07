Rogier van der Linden, die bekend werd door zijn deelname aan het programma Gordon gaat Trouwen, heeft weer een dochter gekregen. Hij heeft haar de naam Yael Mariëtte gegeven, vertelt zijn management aan Shownieuws.

Het meisje is vernoemd naar zijn overleden moeder en is thuis in Oegstgeest geboren.

In april maakte Van der Linden, die een van de mannen was met wie Gordon mogelijk zou gaan trouwen in zijn programma, bekend weer een kindje te verwachten. Hij is al vader van de driejarige Jamie.

De horecaondernemer ging in 2017 in ondertrouw met Gordon, net als de drie andere halvefinalisten van de televisieshow. Gordon besloot uiteindelijk met niemand te trouwen, wat de zanger en zender RTL op veel kritiek kwam te staan. Wel zijn de twee goed bevriend gebleven na de opnames van het programma.