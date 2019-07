Naaz vindt dat mensen op sociale media eerlijker zouden moeten zijn en niet alleen geluksmomenten moeten delen. De zangeres merkt dat ze zich slecht kan voelen door het vertekende beeld dat mensen van hun leven schetsen.

"De meeste mensen willen op sociale media alleen maar delen hoe goed het gaat. Als we eerlijker zouden zijn, weet ik zeker dat we ons minder alleen zouden voelen", aldus de 21-jarige zangeres in gesprek met Grazia.

Naaz, de artiestennaam van Naaz Mohammad, vindt dat het op sociale media lijkt alsof mensen in de liefde en in hun carrière alleen maar successen hebben. "Dan ga je twijfelen aan jezelf omdat het lijkt dat alleen jij dat niet hebt."

De zangeres vindt het daarom belangrijk om eerlijk te zijn over haar eigen leven. "Meisjes van zestien kunnen, zoals ik vroeger, denken: het ligt aan mij, dat ik me zo voel. Door zelf eerlijk te zijn, wil ik laten zien dat zelfs wanneer je alles op een rijtje hebt, je je nog steeds slecht kan voelen. Ook kleine dingen kunnen heel traumatisch zijn."

Naaz is in het verleden gepest, maar merkt nu dat ze voor zichzelf soms het allerhardst kan zijn. "Het gebeurt vaak dat het beeld dat je over jezelf hebt niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dan ben ik mijn eigen pestkop. Het waren niet de bladen, de media, ik was het zelf. Het gaat erom dingen in perspectief te zien. Ik moet vaak weer even mijn hoofd resetten, en opnieuw naar de wereld kijken. Gelukkig gaat dat steeds beter."