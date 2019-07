Dries Roelvink heeft zijn dagindeling volledig moeten omgooien sinds hij dagelijks met een column op NPO Radio 1 te horen is. Dat vertelt hij woensdag in een interview met Panorama.

"Ik vergelijk het weleens met topsport", zegt de zestigjarige zanger, die sinds januari 2018 dagelijks in de uitzending van Sven Kockelmann te horen is. "Want het is echt elke dag presteren. Het houdt me dan ook constant bezig."

Roelvink legt uit hoe anders zijn dag er tegenwoordig uitziet. "Die staat nu volledig in het teken van de twee minuten dat ik op de radio ben. Je begrijpt: dat legt echt een enorme druk op je. En niet alleen overdag. Zo heeft mijn vrouw me in mijn slaap weleens tegen Kockelmann horen praten. Zo van: 'Goedemorgen, Sven'."

Door de columns zijn luisteraars anders tegen Roelvink aan gaan kijken, heeft de zanger gemerkt. "In het begin dacht 70 procent van de luisteraars nog: wat moet die professor Dries Roelvink in vredesnaam in een serieus programma? Maar inmiddels vindt 80 procent dat ik het vaak bij het rechte eind heb."

"Ik voel nu veel meer waardering", vertelt de zanger. "Dat merk ik wel in het land. Zo word ik niet alleen meer voor feesten geboekt, maar vragen ze me ook voor peptalks bij bedrijven. Ja, het Radio 1-publiek heeft me omarmd."