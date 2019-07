Frank Masmeijer, die eind juni werd veroordeeld tot een celstraf van negen jaar wegens zijn betrokkenheid bij een cocaïnedeal, gaat niet in cassatie. Zijn advocaat Kris Vincke zegt in het AD dat de oud-presentator "zich in zijn straf schikt".

De 57-jarige Masmeijer werd schuldig bevonden aan een aandeel in een groot drugstransport dat zich afspeelde in de haven van Antwerpen, en ook aan het stelen van 32.000 euro.

Volgens Vincke, die zijn cliënt vorige week in de cel bezocht, blijft Masmeijer het stelen ontkennen. Ook zal de voormalig Dinges-presentator volgens de advocaat "hoogstwaarschijnlijk" geen gebruik maken van de garantie om zijn straf in Nederland te mogen uitzitten, wat als gevolg heeft dat hij in de gevangenis in het Belgische Beveren zal blijven.

Masmeijer zei 'beperkte rol' te hebben gespeeld bij cokedeal

De voormalige showmaster ontkende lange tijd dat hij iets met de cocaïnedeal te maken had, maar vertelde eind vorig jaar ineens een "beperkte rol" te hebben gespeeld bij een poging tot het smokkelen van 467 kilo cocaïne uit Colombia, die werd vervoerd in bananendozen via de haven van Antwerpen.

Masmeijer zit al een tijdje vast in het Belgische Beveren. Eerder zat hij in Antwerpen, maar hij werd overgeplaatst omdat er foto's waren uitgelekt van hem in die gevangenis.