Zanger R. Kelly mag de uitspraak van zijn rechtszaak niet in vrijheid afwachten. R. Kelly is volgens zijn aanklagers een gevaar voor de samenleving en in het bijzonder voor minderjarige meisjes en blijft in voorlopige hechtenis.

Ook heeft de rechter de petitie voor borg van R. Kelly, de artiestennaam van Robert Kelly, afgewezen. De zanger wordt in New York en Chicago vervolgd op verdenking van het bezit van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang.

Momenteel lopen meerdere zaken tegen de zanger vanwege seksueel misbruik van minderjarigen. In juli moest hij nog verschijnen voor de rechter in Chicago voor meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik. De zanger hield daar vast aan zijn onschuld en werd donderdag in hechtenis genomen.

De 52-jarige artiest wordt al jaren beschuldigd van seksueel misbruik door verschillende vrouwen, van wie een deel zegt minderjarig te zijn geweest op het moment dat het gebeurde. De documentaire Surviving R. Kelly die in januari 2019 werd uitgezonden op Amerikaanse televisie, haalde verschillende zaken weer boven. Na de documentaire dienden nog meer vrouwen een aanklacht in.