Alfred van den Heuvel en zijn vrouw Debbie zijn sinds enige tijd uit elkaar. De acteur, bekend van Kinderen geen bezwaar en Ook dat nog!, woont nu weer in Nederland.

Van den Heuvel en zijn ex-vrouw, met wie hij ruim 26 jaar getrouwd was, hebben een bed and breakfast in Spanje, waar zij nu alleen mee verdergaat.

"In totaal heb ik daar dertien jaar gewoond. We waren uit elkaar gegroeid en vorig jaar zijn we al tot de conclusie gekomen dat het beter was om te stoppen. Zoiets is natuurlijk altijd pijnlijk, maar we hebben nu allebei de rust gevonden", vertelt hij in De Telegraaf.

Van den Heuvel (66) wil weer het theater in, maar merkt dat dat lastig is. "Vroeger waren er drie grote toneelscholen en zes toneelgezelschappen. Tegenwoordig is er een overkill aan acteurs en actrices, en zeker als je niet meer op televisie verschijnt, ben je min of meer uitgerangeerd. Of ze vragen om gratis een rolletje te spelen omdat, en dat vind ik heel erg, het goed voor je imago is. Ik ga beslist niet zitten chagrijnen. Wel moet ik even wennen dat ik nu in een appartement woon en niet meer in de prachtige Spaanse natuur."

Toch heeft de acteur al werk gevonden: deze zomer staat hij op de Parades van Utrecht en Amsterdam en in december staat hij in schouwburg De Agnietenhof in Tiel, voor het vijftigjarig bestaan van het theater.