De politie in de Amerikaanse stad Los Angeles had ten tijde van het overlijden van Nipsey Hussle een onderzoek lopen naar het pleintje met winkels waarop de rapper een aantal zaken had, meldt The New York Times maandag.

De politie werkte volgens de krant samen met de openbaar aanklager van de stad aan de zaak.

De autoriteiten vermoedden dat het winkelpleintje waarop Nipsey een aantal zaken had een verzamelplaats voor een bende was. De rapper werd eind maart voor een van de winkels doodgeschoten.

Het onderzoek zou nog altijd gaande zijn. Niet alleen Nipsey Hussle, maar ook de eigenaren van andere zaken op het pleintje worden daarbij doorgelicht.