Actrice Whoopi Goldberg mag niet meer zelf autorijden. Haar zicht is te slecht om veilig achter het stuur te stappen, zegt ze in haar talkshow The View.

De 63-jarige actrice heeft een chauffeur die haar rondrijdt. "Mensen worden nerveus als ik rij, omdat ik niet goed kan zien", aldus de Ghost-actrice.

Goldberg maakte eerder gezondheidsproblemen bekend; een longinfectie werd haar bijna fataal. Daarbij had ze ook een bloedvergiftiging.

Goldberg presenteert The View sinds 2007. Tijdens haar ziekte was ze een tijdje niet te zien in haar talkshow, waardoor meerdere kijkers ongerust werden.

De presentatrice nam hun zorgen weg met een videoboodschap waarin ze iedereen bedankte voor de beterschapswensen. "Zelfs mensen die niet zo'n grote fan van mij zijn, hebben aardige dingen gezegd."