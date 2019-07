Acteur Karl Shiels, vooral bekend van zijn rol als Ryan in Peaky Blinders, is zondag op 47-jarige leeftijd overleden. Dit heeft zijn manager bevestigd aan Daily Mail.

Het is niet bekend waaraan de Ierse acteur is overleden. Zijn manager Lisa Richards zegt in een interview op een Ierse zender geschokt te zijn. "We zijn bedroefd door het plotselinge overlijden van Karl Shiels."

Shiels is ook bekend van zijn rollen in de televisieseries Foyles War en Doctors en de film Batman Begins. Hij werkte als elektricien voordat hij ging acteren in de jaren negentig. De acteur was getrouwd met Laura Honan, met wie hij ook samenwerkte bij het theater in Dublin. Het echtpaar had samen kinderen.

Brigie de Courcy, de uitvoerend producent van Fair City, betuigt haar steun aan Shiels' familie en geeft aan de acteur te zullen missen op de set. "Hij bracht altijd veel warme, talent en humor mee op de set. We zijn gebroken en hij zal enorm gemist worden door de hele cast en crew. Onze gedachten zijn bij zijn familie."

Ook zijn collega's Eric Lalor, Dave Kelly en cabaretier Tom Moran spreken op Twitter lovende woorden over de acteur.