Dave Bautista draagt vaak een zonnebril, omdat het hem helpt om te gaan met zijn sociale angststoornis. Dit bevestigt de acteur op Twitter na een opmerking van een volger.

Bautista sprak onlangs openlijk over zijn angststoornis in de documentaire W.W.E. 24 en kreeg hiervoor veel bijval van zijn volgers. Een volger die de documentaire heeft gezien, schrijft naar de acteur en voormalig worstelaar dat zijn verhaal inspirerend en hoopgevend is voor mensen die ook last hebben van sociale angst.

Bautista reageert met advies. "Het heeft me veertig jaar gekost om er oké mee te zijn. Ik werd er moe van om me ervoor te schamen en begon het te accepteren. Ik draag ook vaak een zonnebril. Geloof me, dat helpt. Veel succes", schrijft hij in een reactie.

Een andere volger beaamt dat het dragen van een zonnebril helpt. Bautista geeft toe dat zijn publicist er gek van wordt, maar is niet van plan te stoppen met het dragen van zonnebrillen. "Liever een zonnebril op dan dat ik sta te kokhalzen op de rode loper", aldus de acteur.

Bautista is als acteur vooral bekend van zijn rol als Drax in de Guardians of the Galaxy-films. Ook is hij momenteel te zien als agent in de comedy Stuber.