Giel Beelen bevestigt dat zijn relatie met Nicolien voorbij is. De radio-dj zegt in zijn radioshow op Veronica dat de twee al meer dan een half jaar niet meer bij elkaar wonen.

Beelen kondigt het nieuws ook aan met een foto op Instagram. "Al sinds lange tijd wonen Nicolien en ik niet meer bij elkaar. Inmiddels hebben we er een weg in gevonden. Vrienden voor het leven blijven we sowieso", schrijft hij.

Ook verklaart hij waarom hij het nieuws niet eerder naar buiten bracht. "De pijn van twee mensen die van elkaar houden maar toch besluiten uit elkaar te gaan is beter te verwerken zonder dat veel mensen zich ermee bemoeien", schrijft Beelen. Hij besluit zijn bericht op Instagram met een quote uit het lied I Do van Douwe Bob, wat hij vervolgens voor Nicolien zingt in zijn radioshow.

De 42-jarige Beelen en de twaalf jaar jongere Nicolien kregen in 2014 een relatie en woonden samen.