Soulja Boy is zondag vrijgelaten uit een gevangenis in Los Angeles. De rapper werd in april veroordeeld tot 240 dagen cel vanwege het schenden van zijn proeftijd, maar mocht vervroegd naar huis.

De 28-jarige werd aangehouden nadat de politie in februari een huiszoeking had gedaan in verband met de mogelijke ontvoering van een vrouw. Daar werd geen bewijs voor gevonden, maar agenten troffen wel munitie aan in de woning, terwijl de Crank That-rapper nog in zijn proeftijd zat voor een zaak over wapenbezit uit 2014.

Volgens TMZ is Soulja Boy vrijgelaten vanwege een combinatie van goed gedrag en een celtekort. Het is niet duidelijk of hij de taakstraf van 265 uur die hij ook opgelegd kreeg, nog moet vervullen.