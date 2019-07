Zanger R. Kelly zou duizenden dollars hebben betaald om 'verloren' sekstapes van hem met minderjarige meisjes opnieuw in zijn bezit te krijgen. Daarnaast zou hij mensen hebben betaald die, wanneer het erop aankwam, zouden weerleggen dat hij ooit minderjarige meisjes seksueel heeft misbruikt.

Dat schrijft CNN op basis van de aanklacht die tegen de zanger is ingediend. Daarin staat dat R. Kelly, de artiestennaam van Robert Kelly, vanaf 1998 tenminste vier sekstapes heeft gemaakt met vier meisjes van onder de achttien jaar. Een aantal jaar later kwam hij erachter dat deze niet meer in zijn 'collectie' aanwezig waren, waarna hij mensen inhuurde om de tapes op te sporen.

Wanneer zij een video 'terugbrachten' naar R. Kelly, moesten ze een test met een leugendetector afleggen, zodat de zanger zeker wist dat ze geen kopie hadden achtergehouden.

Aanklacht telt dertien beschuldigingen

De aanklacht tegen 52-jarige artiest telt dertien beschuldigingen, waaronder het bezit van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang. Donderdag werd R. Kelly daarvoor aangehouden.

Twee voormalige werknemers van R. Kelly zijn eveneens gearresteerd: zijn voormalig manager en een andere man, van wie niet bekend is wat voor werk hij voor de zanger deed. De twee mannen worden er onder andere van beschuldigd R. Kelly te hebben geholpen bij de aankoop van kinderporno.

R. Kelly was op borgtocht vrij in andere rechtszaak

Momenteel lopen meerdere zaken tegen de zanger vanwege seksueel misbruik van minderjarigen. In juli moest hij nog verschijnen voor de rechter in Chicago voor meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik. De zanger hield daar vast aan zijn onschuld en was tot donderdag op borgtocht vrij.

R. Kelly wordt al jaren beschuldigd van seksueel misbruik door verschillende vrouwen, van wie een deel zegt minderjarig te zijn geweest op het moment dat het gebeurde. De documentaire Surviving R. Kelly die in januari 2019 werd uitgezonden op Amerikaanse televisie, haalde verschillende zaken weer boven. Na de documentaire dienden nog meer vrouwen een aanklacht in.