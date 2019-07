Ed Sheeran heeft eindelijk bevestigd dat hij getrouwd is met Cherry Seaborn.

De Britse muzikant, die er vorig jaar al op leek te hinten dat hij getrouwd was toen hij ineens een ring droeg, zingt op het vrijdag uitgekomen album No.6 Collaborations Project over zijn vrouw.

In Remember The Name, een nummer met 50 Cent en Eminem, zingt hij 'Kijk eens hoe de tekst van dit lied verdraaid kan worden/mijn vrouw draagt rood, maar ziet er beter uit zonder lippenstift'.

"Ik schreef dit nummer vóór Cherry en ik trouwden, maar ik wist dat we getrouwd zouden zijn tegen de tijd dat het uit zou komen", legt Sheeran uit in een interview met Charlamagne Tha God.

De 28-jarige Sheeran maakte begin vorig jaar bekend dat hij Seaborn, die hij kent van de middelbare school, ten huwelijk had gevraagd. "Elke ochtend word ik met haar wakker en vraag ik me af: waarom ben je bij mij?", zegt de zanger tegen Charlamagne Tha God. "Ze zou met iedereen kunnen zijn, maar ze heeft mij gekozen."

De zanger zegt zijn zegeningen dan ook te tellen. "Ik ben vaak op tournee, ik ben vaak onderweg. Ik ga weg van huis en dan moet ik erin geloven dat dit meant to be is."