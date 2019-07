De Belgische acteur Guy Van Sande, onder meer bekend van Flikken, is vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar vanwege het bezit, verspreiden en maken van kinderporno.

De 56-jarige Van Sande kreeg daarnaast een boete, schrijft de Belgische krant De Standaard.

Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel geëist tegen de acteur en voormalig politicus, die in de zomer van 2016 werd opgepakt en een nacht doorbracht in de cel. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten.

Zijn advocaat Sven Mary vertelde eerder aan De Standaard dat een drugsverslaving aan de basis lag van de aftakeling van Van Sande. "De cocaïne zorgt ervoor dat je in een wereld van fantasme terechtkomt, waar je de normale vormen van seksuele beleving niet meer bevredigend ervaart. Je wil het altijd extremer en op een bepaald moment ga je de grens over naar het verbodene. In zijn geval: kinderporno."

Van Sande werd bij het Nederlandse publiek bekend door zijn rol als Tom Segers in de serie Zone Stad, op de NPO uitgezonden als Politie Antwerpen. Ook had hij een rol in Flikken.