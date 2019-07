Meghan Markle wordt als slechte moeder bestempeld, er is gerommel in het lateavondtelevisielandschap en Herman van der Zandt jaagt de shirtjes erdoor. Een overzicht van het entertainmentnieuws van deze week.

Het lijkt wel alsof de Britse media het erom doen: iedere week valt er weer iets te lezen over Meghan Markle die voor onrust in het Britse koningshuis zorgt. De Amerikaanse actrice kan het niet goed doen bij de pers in haar nieuwe woonplaats.

Als het geen verhaal over een ruzie met schoonzus Kate is, dan is het wel een verhaal over het enorme aantal kinderjuffen die er in slechts zes weken tijd doorheen gejast worden, en als we daarover uitgepraat zijn, gaat het over Meghan die haar kind niet goed vast kan houden.

Deze week verscheen Meghan voor het eerst samen met zoon Archie in het openbaar en daar ging eigenlijk alles wat mis kán gaan wel mis. De op 6 mei geboren zoon van Harry en Meghan droeg geen sokken en geen hoedje, en het was nog maar de vraag of Meghan eraan gedacht had om haar pas twee maanden oude zoon in te smeren.

De Britse moedermaffia noemde het op sociale media een schande dat Archie aan zo veel gevaren werd blootgesteld en opperde dat Meghan toch nog maar eens goed moest kijken naar alle kinderjuffen die ze heeft ontslagen, want ze weet zelf duidelijk niet hoe ze met een kind om moet gaan.

Alsof dat nog niet voldoende was, analyseerde een lichaamstaalexpert het hele evenement, en die kwam tot de conclusie dat Archie ook nog als een schild tegen Kate gebruikt werd. De twee schoonzussen zijn om de haverklap in het nieuws omdat het tussen de twee niet echt botert en zelfs broers William en Harry er last van hebben. En tijdens het bekijken van een polowedstrijd waar de prinsen aan meededen, werd dat nog maar eens pijnlijk duidelijk.

Kate had alle drie haar kinderen mee, om maar vooral zo min mogelijk met Meghan te hoeven praten. Die bleef op haar beurt de hele tijd staan, terwijl haar schoonzus in het gras ging zitten. Alles om maar te voorkomen dat het naast het veld uit zou lopen op een ruzie waar de pers bij was. Dat moet toch nog eens misgaan.

Schuiven met Matthijs, Eva en Jeroen

Er zijn een paar dingen in het leven waar je altijd op kan rekenen: dorst les je met water, Mariah Carey zal altijd blijven liegen over haar leeftijd, de dood en Matthijs van Nieuwkerk die je avond begint met "De wereld draait doorrrrrrrrrr".

Het is fijn om sommige dingen gewoon zeker te weten, maar als we de media-experts mogen geloven, is dat laatste binnenkort misschien niet meer zeker. Matthijs zou na bijna veertien jaar inmiddels wel genoeg hebben van zijn plekje aan de tafel van het programma en op zoek zijn naar iets nieuws. En dat nieuws zou hij mogelijk bij RTL vinden.

Alsof die klap voor de mensen nog niet hard genoeg is om te verwerken, komt daar nog eens bovenop dat mogelijk ook de late avond er binnenkort niet meer uitziet zoals we gewend zijn, want ook Eva Jinek en Jeroen Pauw zouden van plan zijn hun spullen te pakken en naar de commerciële zender te verhuizen.

Matthijs zou zijn laatste seizoen DWDD er volgens AD mogelijk zelfs al op hebben zitten en nu in onderhandeling zijn over een tijdslot bij RTL. Dat zou mede te maken hebben met het feit dat Matthijs door de bezuinigingen en de strenge salarisregels bij de publieke omroep flink achteruitgaat in salaris.

De krant acht de kans aanwezig dat de koning van de publieke omroep naar RTL vertrekt en daar om 20.00 uur, op het tijdslot van het in kijkcijfers dalende GTST, een programma gaat maken met Eva. Dat laatste is niet zo heel gek: bij de NPO weten ze ook dat Eva eigenlijk weleens van de late avond af wil.

Momenteel is het nog een hoop geroddel, maar aan het einde van de zomer presenteren de zenders traditiegetrouw wat ze van plan zijn, en dat kan nog weleens heel spannend gaan worden.

Eén, twee of drie shirtjes?

Fans van Temptation Island weten: als het warm is, heeft de presentator daar ook last van. Wat begint met een klein vlekje midden op de buik, loopt uit op een shirt dat net drie tinten blauwer is dan toen de opnames begonnen. De T-shirtjes met zweetvlekken van Rick Brandsteder zijn inmiddels berucht bij de kijkers en regelmatig wordt gevraagd waarom niemand van de productie daar ingrijpt.

Bij de NOS hebben ze daar van geleerd. Hoewel de publieke omroep alleen maar moet bezuinigen, lijken ze daar meer geld uit te trekken voor de kleding van hun presentatietalenten dan bij de commerciële concurrent. Herman van der Zandt vertelde deze week dat hij tijdens zijn Tour de France-verslaggeving drie polo's per dag gebruikt.

"Vooral bij de finish is het vaak bloedheet. Daar is het asfalt al een beetje aan het smelten, bij wijze van spreken. En ik zweet als een otter", aldus de presentator in gesprek met De Telegraaf.

Wie denkt dat Herman het bij het meenemen van meerdere outfits houdt, heeft het fout: er zijn nog meer maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat hij niet bekend zal staan als 'die zwetende man van televisie'.

Herman heeft namelijk ook een kledingstomer mee, zodat alles er zo fris mogelijk uitziet én ruikt. Verder vindt hij dat mensen vooral geen medelijden moeten hebben. "We zijn geen slachtoffers hè! Als we de hele tijd zeggen 'het is slopend, het is warm', dan denken mensen: waarom ga je er dan heen man!"