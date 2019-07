Model Irina Shayk snapt dat mensen gefascineerd zijn door haar breuk met acteur Bradley Cooper en er alles over willen weten.

"Ik denk dat dat iets menselijks is. Zie het als een soort gordijn dat ergens voor hangt. Dat móét je gewoon opendoen. Het is niets meer dan nieuwsgierigheid", aldus het Russische model in gesprek met Harper's Bazaar.

Ondanks dat de 33-jarige Shayk onlangs haar relatie met acteur Cooper na vier jaar zag stranden, is ze niet verbitterd in de liefde. "Of ik nog steeds in het huwelijk geloof? Natuurlijk! Ik ben niet de persoon om daartegen te zijn."

Het model, dat samen met Cooper dochter Lea (2) heeft, vertelt in het interview dat ze het belangrijk vindt om als moeder helemaal zichzelf te zijn, "anders leef je in een leugen".

Shayk vindt dan ook niet dat ze zich anders moet kleden. "Geef me één reden waarom je als je moeder bent, opeens een lange rok moet gaan dragen. Waarom zou je moeten veranderen wie je bent en hoe je je voelt? Daar geloof ik niet in", aldus het model.