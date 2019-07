Heidi Klum (46) is in het geheim getrouwd met Tom Kaulitz (29). Het Duitse stel zou elkaar in februari van dit jaar het jawoord hebben gegeven, meldt TMZ.

De Amerikaanse website zegt inzage te hebben gehad in een openbaar document dat bewijst dat Klum en Kaulitz een trouwakte aan hebben gevraagd.

Een bron bevestigt daarnaast aan TMZ dat het model en de gitarist van Tokio Hotel op 22 februari van dit jaar met elkaar getrouwd zijn. Klum en Kaulitz leerden elkaar precies een jaar ervoor kennen. Ze waren verloofd sinds december 2018.

Het is het derde huwelijk voor Klum. Het model was van 1997 tot 2002 getrouwd met haarstylist Ric Pipino. In 2005 trouwde ze met de Britse zanger Seal, van wie ze in 2012 scheidde. Klum heeft vier kinderen.

Voor Kaulitz is het de tweede keer dat hij in het huwelijksbootje stapt. Hij vroeg in 2016 de scheiding aan van model Ria Sommerfeld.