Ja Rule wordt niet vervolgd in een groepsvordering over fraude bij het organiseren van Fyre Festival. Volgens de rechter heeft de rapper geen specifieke beloftes gedaan die hij niet is nagekomen. Dit meldt Bloomberg.

Ja Rule, die eigenlijk Jeffrey Atkins heet, was een van de organisatoren van het festival dat in de lente van 2017 moest plaatsvinden op een eiland in de Bahama's. Hoewel het festival werd aangeprezen met luxe bungalows en maaltijden, waren er bij aankomst alleen tenten en broodjes kaas beschikbaar. Ook de beveiliging en medische hulp waren niet op orde.

Het festival werd geannuleerd terwijl veel gasten al aanwezig waren die honderden tot duizenden euro's hadden betaald voor tickets.

Hoewel Ja Rule het festival via zijn sociale media aanprees met termen als "Coachella keer duizend", besloot een rechter in New York dat de termen van de rapper te overdreven waren om als consument op te vertrouwen. Ook de marketingchef Grant Margolin wordt in deze zaak niet meer vervolgd.

Organisator McFarland mogelijk nog wel vervolgd

De groepsvordering werd aangespannen door advocaat Mark Geragos namens een groep gedupeerden die tickets kochten. Hij beweert dat Ja Rule en de andere organisatoren al maanden voor het festival wisten dat ze hun plannen niet waar konden maken. Zo zouden ze model Bella Hadid hebben gewaarschuwd om niet naar het eiland te komen.

Hoewel Atkins en Margolin nu zijn vrijgesproken, gaat de rechtszaak wel verder tegen organisator Billy McFarland. McFarland bekende in een eerdere zaal al schuld op twee aanklachten van fraude en werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

In januari dit jaar verscheen op Netflix de documentaire Fyre: The Greatest Party That Never Happened over het mislukte festival.