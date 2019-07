Tineke de Nooij heeft niet het gevoel gehad dat ze een goede mantelzorger was voor haar echtgenoot Peter, die meerdere hersenbloedingen heeft gehad. De presentatrice heeft zich daar lang schuldig over gevoeld.

In gesprek met Anita Witzier in Margriet vertelt de 78-jarige presentatrice over de zorg voor haar echtgenoot, die in 2004 zijn eerste hersenbloeding kreeg, een paar jaar later weer en uiteindelijk in 2018 overleed.

"Ik vond mezelf helemaal geen goede mantelzorger. Daar heb ik me ook heel schuldig over gevoeld, dat ik het voor mijn gevoel niet goed heb gedaan. Iedereen denkt altijd maar dat je de hele dag leuk en geduldig luistert naar je hulpbehoevende man die zes keer hetzelfde vertelt. Ik kon dat niet opbrengen. Op een gegeven moment hoorde ik mezelf roepen: 'Dat héb je al gezegd!'", aldus De Nooij.

Ook lichamelijk was het zwaar voor de presentatrice, die haar man regelmatig moest optillen omdat hij uit bed en uit zijn stoel viel. Op het laatst belde ze drie keer per week de politie om haar te helpen daarbij. Toen haar echtgenoot naar een verzorgingstehuis ging, wist ze dat het niet anders kon, maar toch voelde het als "verraad".

"Het feit dat hij weg moest vond ik verschrikkelijk. Daar zit een gevoel van 'ik heb gefaald' achter. Ondanks dat het echt niet meer kon."