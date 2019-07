Taylor Swift voert de lijst met beroemdheden die het afgelopen jaar het meeste geld hebben verdiend aan. De 29-jarige zangeres heeft volgens Forbes 185 miljoen dollar (ruim 164 miljoen euro) verdiend, een groei van 131 procent ten opzichte van vorig jaar.

Ook in 2016 stond Swift, die binnenkort haar nieuwe album Lover uitbrengt, op de eerste plaats in de lijst die Forbes jaarlijks publiceert. Toen verdiende de Amerikaanse 170 miljoen dollar, wat mede aan de opbrengsten van haar concerttour te danken was.

Kylie Jenner volgt op de tweede plaats met 170 miljoen dollar en is één plek gestegen ten opzichte van 2018. In maart was de 21-jarige de jongste nieuwe binnenkomer op de miljardairslijst van het zakentijdschrift. Jenner is model, eigenaar van een beautymerk en daarnaast bekend van haar familie, de Kardashians.

Ye West, de echtgenoot van Jenners halfzus Kim, maakt de top drie compleet met 150 miljoen dollar. Het merendeel van zijn hoge inkomen is te danken aan zijn schoenenmerk Yeezy, een samenwerking met sportmerk adidas. De rapper en ondernemer ontvangt 15 procent per verkocht sneakerpaar.

Slechts zestien vrouwen in top honderd

Hoewel er twee vrouwelijke sterren in de top drie staan, hebben slechts zestien vrouwen een plek in de top honderd. 38 van deze honderd beroemdheden zijn muzikanten, 34 zijn atleet en elf van hen zijn werkzaam als acteur.

Zeventien sterren debuteren in de lijst, onder wie de Koreaanse K-popband BTS en hiphopproducer DJ Khaled. Zanger Shawn Mendes is met zijn twintig jaar de jongste in de lijst, met een inkomen van 38 miljoen dollar. Collega-zanger Paul McCartney is de oudste en verdiende 48 miljoen dollar.

Vorig jaar werd de Forbes-lijst aangevoerd door bokser Floyd Mayweather, met een inkomen van 275 miljoen dollar. Hij is dit jaar niet terug te vinden in de lijst.