Sanne Vogel en haar vriend Melchior Schimmel verwachten een tweeling.

"We zijn onwaarschijnlijk gelukkig, maar we vinden het natuurlijk ook onwijs spannend", schrijft de actrice, die dertien weken zwanger is, op Instagram.

Hoewel ze in eerste instantie niet doorhad dat ze een tweeling krijgt, vielen de puzzelstukjes na de eerste echo toch op z'n plek. "Ik ben zo ongelooflijk misselijk en moe geweest", aldus Vogel. "Nu is de misselijkheid gezakt, doen we vreugdedansjes in de woonkamer en groeit mijn buik als kool."

De 35-jarige Vogel verloor vorige zomer na vier maanden zwangerschap haar ongeboren dochter. Ze bracht dat zelf naar buiten omdat ze merkte dat er nog een taboe op rust.

"Inmiddels weet ik dat heel veel zwangerschappen mislopen en dat hier weinig over gesproken wordt", schreef de actrice destijds. "Dat vind ik gek, het is belangrijk erover te praten, om zo'n groot verlies een plekje te kunnen geven. Maar op de een of andere manier is het een taboe en is verdriet een emotie waar mensen zich voor schamen."