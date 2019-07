Carlos Lens, de personal trainer van onder andere Linda de Mol, krijgt gezinsuitbreiding. Samen met zijn vriendin Linda Verdam verwacht hij een zoon.

Verdam is inmiddels zeventien weken zwanger, vertelt Lens (46) aan Shownieuws. Ze is in december uitgerekend.

"Het gaat zo lekker tussen ons en dit is echt een bekroning op onze relatie", aldus de trainer, die ook te zien was in meerdere televisieprogramma's zoals Big Diet. "Dus ja, dan gaat die pil weg en ga je het proberen."

Lens is al vader van Noah (19), die hij kreeg uit een eerdere relatie.