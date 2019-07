Jay-Z gaat deel uitmaken van het creatieve team van het Amerikaanse cannabisbedrijf Caliva. De rapper wordt hoofd merkstrateeg en zal onder meer helpen bij het maken van creatieve beslissingen, het benaderen van partijen en de strategie van het merk.

Volgens Rolling Stone zal de artiest zich voornamelijk focussen op kwesties op het gebied van legalisatie van cannabis, zoals mensen die worden veroordeeld voor het bezit van softdrugs.

Caliva is gevestigd in de staat Californië, waar het softdrugsbeleid liberaler is dan in de meeste Amerikaanse staten. Zo is het toegestaan om op doktersadvies marihuana te bezitten.

"Alles wat ik doe, wil ik zo perfect mogelijk doen en op het hoogste niveau", zegt de echtgenoot van Beyoncé in een verklaring. "We willen samen iets moois maken, plezier hebben en mensen helpen."

Rapper zette zich vaker in voor mensenrechten

Jay-Z heeft zich vaker ingezet op het gebied van sociaal recht. Zo was hij de producent van een documentaireserie over Kalief Browder, een tiener die zelfmoord pleegde nadat hij drie jaar in de gevangenis moest zitten omdat hij een rugzak zou hebben gestolen.

Ook nam hij het publiekelijk op voor rapper Meek Mill, die werd veroordeeld wegens drugs- en wapenbezit. De straf van Mill was controversieel, aangezien naar verluidt een corrupte politieagent betrokken was bij zijn zaak.

Het is niet het enige bedrijf dat Jay-Z (mede) bezit. De rapper richtte zijn eigen platenlabel Roc-A-Fella Records op, zodat hij zijn eerste plaat (Reasonable Doubt, 1996) kon uitbrengen. Een paar jaar later richtte hij zijn eigen kledinglijn Rocawear op en later kwam hij ook met zijn eigen cognac, genaamd D'Ussé. Het leverde hem tot dusver 1 miljard dollar (ruim 892 miljoen euro) op.