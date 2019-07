Bryan Cranston en Aaron Paul, de hoofdrolspelers in de inmiddels afgelopen serie Breaking Bad, hebben samen een alcoholische drank uitgebracht. Het duo heeft een mezcal laten maken, een gedistilleerde alcoholische drank die in Mexico is geproduceerd.

De twee acteurs deelden afgelopen weken al vaker foto's online waarop zij beiden te zien waren. Hierdoor werd gespeculeerd dat zij mogelijk bezig zijn met een nieuwe reeks of prequel van Breaking Bad. Nu blijkt dat het gaat om een drank, die de naam Dos Hombres krijgt.

Cranston en Paul kwamen drie jaar geleden op het idee toen ze samen dineerden in een sushibar in New York. "We hebben tijdens het filmen van Breaking Bad echt de tijd van ons leven gehad en een speciale band opgebouwd", schrijft Paul op Instagram.

"Wetende dat we voorlopig niet samen zouden werken, dachten we na over een nieuw project." De twee dronken op dat moment cocktails, wat hen op het idee bracht om mezcal uit te brengen, een Mexicaanse gedistilleerde alcoholische drank gemaakt van de plant Agave americana.

"Na dat diner konden we het idee niet uit ons hoofd krijgen. Dus zijn we naar Oaxaca (de staat in Mexico waar de meeste mezcal wordt geproduceerd, red.) gereisd om te kijken of we het konden vinden."

'Dit was het gewoon'

Het tweetal kwam op een gegeven moment de perfecte mezcal tegen. "Het was ergens bij een onverharde weg, in een klein dorp, uren weg van het centrum. We keken elkaar aan en knikten: dit was het gewoon."

"We noemden het Dos Hombres – twee jongens op een zoektocht. Het was een lange en gekke reis en willen het graag met de rest van de wereld delen." De drank is inmiddels online te koop.

Breaking Bad was te zien via de Amerikaanse betaalzender AMC en in Nederland op de VPRO en Netflix. De serie, die van 2008 tot 2013 liep, gaat over scheikundeleraar Walter White (Cranston) die te horen krijgt dat hij terminale kanker heeft en het verhaal speelt zich af in de Amerikaanse staat New Mexico. Het personage stort zich samen met zijn oud-leerling Jesse Pinkman (een rol van Paul) op de productie van crystal meth.