Ariana Grande (26) weet weinig meer van de tijd na het overlijden van haar ex-vriend Mac Miller, die in september overleed aan de gevolgen van een overdosis drugs. De zangeres was naar eigen zeggen te verdrietig en ook regelmatig onder invloed van alcohol.

Grande bracht na het overlijden van Miller tijd door in haar appartement in New York, waar ze gezelschap had van een aantal vrienden. Zij wilden, omdat het niet goed ging met Grande, haar weer muziek laten maken in de hoop dat dit haar beter doen zou voelen.

"Mijn vrienden weten hoeveel troost muziek mij kan geven, dus het was een interventie-achtige situatie", vertelt de artiest in gesprek met Vogue.

"Maar als ik compleet eerlijk ben, kan ik me weinig meer van die tijd herinneren omdat ik heel dronken en verdrietig was. Ik heb er geen idee meer van hoe het allemaal begon en hoe het eindigde, en hoe er ineens tien liedjes waren."

Door Thank U, Next, te maken, het album dat toen ontstond, realiseert Grande zich dat ze meer tijd met zichzelf moet doorbrengen. "Ik had altijd iemand om me heen die ik een goede nacht kon wensen. Door Thank U, Next leerde ik mezelf enorm goed kennen. Ik werd gedwongen om alles onder ogen te zien, geen afleiding te zoeken. Je moet de ellende zelf opruimen."

'Pete Davidson was geweldige afleiding'

Niet lang na het overlijden van Miller verbrak Grande haar verloving met komiek en acteur Pete Davidson. Ze ontmoette hem kort nadat haar relatie met Miller ten einde kwam.

"Het was een geweldige afleiding voor me", zegt ze over de Saturday Night Live-acteur. "Het was heel leuk, knettergek en compleet onrealistisch. Ik hield van hem, maar kende hem eigenlijk niet."