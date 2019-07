Mariah Carey heeft naar eigen zeggen weinig echte liefdes gehad in haar leven.

"Het waren er niet zo veel, maar het was wel een gevarieerd groepje", vertelt de zangeres, die vorige maand nog optrad in Amsterdam, aan Cosmopolitan.

"Ik ben in mijn leven maar met vijf mensen geweest. Eigenlijk ben ik best preuts, vergeleken met andere mensen in mijn vakgebied", concludeert Carey.

De zangeres trouwde in 1993 met Tommy Mottola, die destijds de baas was bij platenlabel Sony. Na vijf jaar huwelijk gingen de twee uit elkaar. In 2008 ging Carey haar tweede huwelijk aan, met komiek Nick Cannon. Met hem kreeg ze twee kinderen: de inmiddels achtjarige tweeling Moroccan en Monroe.

Momenteel heeft de zangeres, van wie niet bekend is of ze nou in 1969 of 1970 werd geboren, een relatie met achtergronddanser Bryan Tanaka (36). Daarvoor was ze nog kort verloofd met de Australische zakenman James Packer.