Michael Kors moet bij het woord vriendschap aan de geur van pizza denken. Volgens de modeontwerper komt dat, omdat je het gerecht eenvoudig met meerdere mensen kunt delen.

"Ik ben dol op de geur van pizza, maar een pizzapunt pak je meestal in het bijzijn van een hele groep. Het is een gemeenschappelijk, vreugdevol gerecht", aldus Kors in een rubriek van The Cut waarin mensen over hun geurvoorkeuren mogen praten.

"Normaal gesproken kies ik voor een pizza met champignons en peper, maar als ik echt een vriendschapsmoment voel, komt er een pizza peperoni op tafel."

Daarnaast verbindt Kors de geur van het lederen interieur van een nieuwe auto aan succes en vindt hij het vuilnis op de straten van New York het smerigst ruiken.

De 59-jarige Amerikaanse ontwerper heeft al lange tijd een eigen modelijn en was eerder werkzaam voor het modehuis Céline. In 2018 nam het bedrijf van Kors het modemerk Versace over.