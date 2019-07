Katja Schuurman en Freek van Noortwijk, die in het weekend van 21 juni hun trouwerij vierden met vrienden en familie, zijn niet voor de wet getrouwd. De actrice vertelt aan RTL Boulevard dat zij zijn getrouwd "op een manier die zij mooi vinden".

"Wij hebben gewoon ons huwelijk gevierd op een manier die wij mooi vonden. Niet voor de wet en niet voor de kerk, maar voor waar wij in geloven", vertelt Schuurman. Volgens het management van de actrice en presentatrice is zij met Van Noortwijk getrouwd "volgens het principe waar zij zelf in geloven: vrienden, familie, liefde en vriendschap".

Vorige week werd bekend dat Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam en een goede vriendin van het koppel, het stel trouwde. Zij heeft hen dus niet voor de wet in de echt verbonden.

Halsema droeg wel de ambtsketting, die voorheen in het bezit was van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan. "Aangezien we het niet op die manier hebben gedaan, vond ik het juist heel mooi dat zij de regenboogketting van Eberhard van der Laan droeg", aldus Schuurman.

Stel wisselde armbanden uit in plaats van ringen

Tijdens de huwelijksceremonie van ruim drie weken geleden wisselde het stel geen ringen uit, maar armbanden, zo werd tijdens dat weekend al duidelijk.

Ze trouwden op een huwelijkslocatie in Flevoland. Schuurmans dochter Sammie (9) was getuige van het huwelijk. "Dat vond ik wel heel belangrijk, dat zij onze liefde kon onderschrijven", vertelde Schuurman in videobeelden die destijds zijn gedeeld door Shownieuws.