Eros Ramazzotti en Marcia Pellegrinelli gaan scheiden. De 55-jarige zanger ziet, na de breuk met Michelle Hunziker, zijn tweede huwelijk sneuvelen.

Volgens uiteenlopende Italiaanse media zijn Ramazzotti en Pellegrinelli echter in goede vriendschap uit elkaar gegaan.

De Italiaanse zanger en zijn ex waren tien jaar bij elkaar, trouwden in het koninklijke paleis in Milaan en hebben twee kinderen. De 7-jarige Raffaela en de 4-jarige Gabrio.

"We hebben een goede verstandshouding. De liefde is veranderd, maar het respect voor elkaar niet", staat in een verklaring.

Ramazzotti heeft uit zijn relatie met Hunziker (1998 - 2001) een 22-jarige dochter.