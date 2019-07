Pepijn Lanen vond de begintijd van zijn band De Jeugd van Tegenwoordig een periode van waanzin, zo vertelt hij zondag in het interviewprogramma Tims ^ tent: maar dan in een bungalow met sterren.

"Het was waanzin, op een gegeven moment ging er bij ons een knop om van: 'Oh, ze laten ons gewoon overal binnen. En als we vragen of er wat te snuiven valt, krijgen we meteen iets'", aldus de rapper in gesprek met presentator Tim den Besten.

Sinds Lanen, ook bekend als Faberyayo, vader is van twee kinderen, veranderde zijn leven compleet.

"Kinderen hebben heeft me, hoe cliché het ook klinkt, completer als mens gemaakt. Andere dingen uit mijn leven lijken opeens bizar of uit een andere wereld, zoals drie keer per week uitgaan en helemaal naar het afvoerputje gaan", vertelt hij.

Hoewel de artiest zijn wilde tijd nog als de dag van gisteren herinnert, heeft hij er geen behoefte meer aan. "Ik weet nog precies hoe zo'n avond eruitziet: hoe het begint, hoe het middenstuk is en hoe het eindigt, maar ik kan de motivatie er niet meer voor opbrengen."