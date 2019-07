Tom Parker is vader geworden van een dochter. De zanger van de voormalige boyband The Wanted maakte de geboorte van zijn eerste kind zondag bekend op Twitter.

In het bericht, waarin een foto van de baby te zien is, maakt Parker de naam en geboortedatum van zijn dochter bekend. Het meisje luistert naar de naam Aurelia Rose Parker en werd op 30 juni geboren.

De dertigjarige Parker en de moeder van zijn dochter, Kelsey Hardwick, trouwden in juli vorig jaar.

De zanger maakte van 2009 tot 2014 deel uit van de Brits-Ierse boyband The Wanted, die hits had met All Time Low, Glad You Came, Walks Like Rihanna en Chasing the Sun.

Na het stoppen van de band bracht Parker een solo-single uit en was te zien als Danny Zuko in de Britse musicalversie van Grease.