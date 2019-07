Disney-acteur Cameron Boyce is op twintigjarige leeftijd overleden, bevestigt zijn familie aan ABC News.

"Het is met een zwaar hart dat we bekend moeten maken dat we deze ochtend Cameron zijn verloren", laat een woordvoerder van de familie in een verklaring weten.

Volgens de woordvoerder overleed de twintigjarige acteur in zijn slaap nadat hij een aanval kreeg. Boyce zou lijden aan een ziekte waarvoor hij in behandeling was.

"Ons hart is gebroken en we vragen om privacy tijdens deze ontzettend moeilijke periode waarin we rouwen om het verlies van onze zoon en broer", besluit zijn familie hun verklaring.

De Amerikaanse acteur maakte op negenjarige leeftijd zijn debuut in de horrorfilm Mirrors (2008). Twee jaar later was hij te zien in Grown Ups, waarin hij een van de kinderen van hoofdrolspeler Adam Sandler speelde.

Boyce brak door met zijn rol in Jessie

Boyce brak door bij het grote publiek met zijn rol in de Disney-serie Jessie, waarin hij van 2011 tot en met 2015 vier seizoenen lang de rol van Luke Ross speelde. De acteur was ook te zien in de serie Descendants en twee daarvan afgeleide televisiefilms.

Dit jaar zal hij te zien zijn in de televisieserie Paradise City, de thriller Runt en de HBO-serie Mrs. Fletcher.

Adam Sandler herdenkt acteur op Twitter

Adam Sandler laat op sociale media weten hoe verdrietig hij is. "Te jong. Te lief. Te grappig. De aardigste, meest getalenteerde en goede jongen die er was. Ik hield van die jongen. Hij gaf zoveel om zijn familie en de wereld. Dank je Cameron, voor alles wat je ons gaf", schrijft de acteur.

"Er was nog zoveel meer voor je op komst. Onze harten zijn gebroken. Ik ben in gedachten bij jouw fantastische familie en zend ze mijn diepste condoleances", besluit Sandler zijn bericht.