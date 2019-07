Thomas Markle (74), de vader van Meghan Markle, is erg teleurgesteld dat hij niet bij doop van zijn kleinzoon Archie Harrison mocht zijn, zegt hij tegen The Daily Mail.

De opa van de zoon van Meghan en Harry was graag aanwezig geweest bij de doop van Archie. Markle heeft echter geen contact meer met zijn dochter. Hij was ook niet op de bruiloft van Meghan en Harry in mei en heeft de man van zijn dochter daardoor nog nooit ontmoet.

"Mij werd gevraagd of ik het leuk had gevonden om bij de doop van mijn nieuwe kleinzoon te zijn. Natuurlijk had ik het leuk gevonden om Archie en zijn ouders gezondheid en geluk toe te wensen," zegt Markle.

Thomas Markle's relatie met Meghan werd er niet beter op toen hij meerdere persmomenten organiseerde. Hij stond de pers een paar keer te woord over het missen van de bruiloft van zijn dochter. Ook liet hij foto's van hemzelf maken door een paparazzo, die later in scène bleken te zijn gezet.