Stevie Wonder (69) heeft aangekondigd dat hij in september een niertransplantatie krijgt. De zanger maakte het nieuws bekend tijdens zijn concert in Hyde Park, Londen.

Wonder kiest er bewust voor om zijn gezondheidssituatie te delen om geruchten voor te zijn. Hij zei niet precies wat er aan de hand was met zijn eigen nier. De zanger zal nog drie keer optreden voor zijn operatie. "Alles is goed, ik heb een donor", zei de zanger toen hij het nieuws naar buiten bracht.

Wonder leerde piano, drums en de harmonica spelen toen hij slechts negen jaar oud was. In 1961 tekende hij een contract bij Motown. Hij heeft sindsdien 25 Grammy's gewonnen en is 74 keer genomineerd.