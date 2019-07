Kevin Spacey is aan een verhoor onderworpen door Scotland Yard. De Engelse politie sprak reeds in mei met de acteur en confronteerde hem met in totaal zes aanklachten van seksueel misbruik, meldt Variety.

De vermeende misbruikgevallen waarvoor Spacey zich moet verantwoorden, vonden plaats in Engeland tussen 1996 en 2003.

De 59-jarige acteur zou zich vrijwillig bij de Britse agenten op een plek in de Verenigde Staten hebben gemeld, schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite verder. Er worden verder geen details over de gesprekken prijsgegeven.

De voormalig House of Cards-acteur was tussen 2003 en 2015 directeur van het Old Vic Theater in Londen. Ook in die tijd zouden er zaken zijn voorgevallen; het theater kwam er na eigen onderzoek achter dat twintig mannen een grensoverschrijdende ervaring met Spacey hadden gehad.

De beschuldigingen aan het adres van de ooit zo gevierde acteur en meervoudig Oscar-winnaar kwamen aan het rollen toen Anthony Rapp onthulde dat hij als veertienjarige door de toen 26-jarige Spacey was besprongen op een feestje.