Miljuschka Witzenhausen leeft met de constante dreiging dat haar oom, Willem Holleeder, haar of haar familieleden pijn wil doen of zelfs wil vermoorden. Toch weigert de presentatrice in angst te leven, zegt ze in de Volkskrant.

"Ik weiger om mijn leven nog langer door angst te laten vergiftigen. Of om maar half te leven. Ik leef voluit, en wil daarin ook een voorbeeld zijn voor mijn kinderen, anders heb ik sowieso al verloren", aldus de 33-jarige Witzenhausen.

De presentatrice zegt "vrij nuchter" om te gaan met de dreiging. "Ik geloof dat ieder mens een bepaald aantal hartslagen in z'n leven krijgt. En als die op zijn, eindigt het. Stel dat er nu iets met mij gebeurt: dan zal heel Nederland naar hem kijken. Ik vraag me af of hij dat wil aangaan."

Moeilijk om vriendschappen te sluiten

Door de constante dreiging en doordat ze delen van haar leven niet met haar omgeving kan delen, merkt Witzenhausen dat het moeilijk is om echte vriendschappen te sluiten. "Je houdt het gedwongen oppervlakkig. De paar vrienden die ik heb, weten dat ik liever zo min mogelijk over dit verhaal praat."

Ook tijdens de tienjarige relatie die ze met de vader van haar kinderen had en tijdens de start van haar relatie met haar huidige vriend Philip, merkte ze een bepaalde afstand. "Philip komt uit een heel normaal, Brabants gezin. En dan komt je zoon ineens thuis met een gescheiden vrouw die twee jonge kinderen heeft en een moeder die getuigt tegen haar broer die terechtstaat voor vijf liquidaties. Ik zou de vlag ook niet uithangen."

Holleeder werd deze week veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is voldoende bewezen dat Holleeder een sturende rol heeft gespeeld bij de liquidaties op Cor van Hout (2003), Willem Endstra, Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook de betrokkenheid van Holleeder bij de aanslag op het leven van John Mieremet in 2002 en diens dood in 2005 is "wettig en overtuigend bewezen".