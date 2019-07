Nia Guzman, de moeder van Chris Browns dochter Royalty, ontkent dat ze meer dan een kwart miljoen dollar aan alimentatie wil zien van de zanger. The Blast schreef daar op basis van bronnen over, tegenover Page Six ontkent Guzman dat er problemen zijn.

The Blast schreeft dat Brown weigert alimentatie te betalen voor zijn dochter en dat Guzman daarom naar de rechter zou zijn gestapt.

"Het is allemaal niet waar. Alles gaat goed tussen ons. Alsjeblieft stop met Chris naar beneden halen", aldus Guzman in een reactie. "Hij betaalt wel en we zijn het zat dat er altijd op deze manier over ons geschreven wordt."

In februari bepaalde een rechter al dat de dertigjarige zanger bijna achttienduizend dollar (zo'n zestienduizend euro) aan achterstallige alimentatie moest betalen.

Brown en Guzman zouden jarenlang met elkaar in de clinch hebben gelegen, onder meer over de alimentatie en de voogdij van hun dochter, die in 2014 werd geboren.