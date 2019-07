Rapper Lil Nas X is niet boos over de negatieve reacties die hij krijgt sinds hij afgelopen maandag bekendmaakte homoseksueel te zijn.

"Ik ben daar niet boos om, want dat is juist de reactie die deze mensen willen. Ik probeer er maar de humor van in te zien", aldus de rapper in het Britse programma BBC Breakfast.

Lil Nas X, bekend van de hit Old Town Road, kwam afgelopen maandag uit de kast door in een tweet op de tekst van zijn nummer Closure te wijzen.

In het nummer rapt de artiest onder meer dat hij niet meer wil acteren en het verleden wil afsluiten. Aan het einde van zijn tweet plaatste hij een emoticon van een regenboog, het symbool voor de lhbt-gemeenschap.

Over zijn besluit open te zijn over zijn homoseksualiteit zegt de rapper in het BBC-programma: "Ik wil de rest van mijn leven kunnen doen wat ik wil doen en heb niets te verbergen."